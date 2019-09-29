سياسي / الرئيس الموريتاني يلتقي وفدًا من صندوق النقد الدولي



نواكشوط 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفدًا من صندوق النقد الدولي، برئاسة المديرة المساعدة لقطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تالين كورون شيليان، الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وتناولت المحادثات بين الجانبين، مواصلة الإصلاحات في موريتانيا، لدعم نمو قوي وإيجاد فرص عمل، إلى جانب بحث السياسات النقدية والمصرفية، لدعم القطاعات المالية، من أجل المساهمة في النمو وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أجرت شيليان محادثات مع رئيس الوزراء إسماعيل ولد الشيخ سيديا، وأعضاء في الحكومة والبنك المركزي الموريتاني.

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04:26ت م

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