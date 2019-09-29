

نجامينا 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع بمنجم للذهب في تشاد إلى 52 قتيلاً وإصابة 37 آخرين.

وأفاد مصدر حكومي بتشاد في تصريح له أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرًا لعدم العثور على ضحايا آخرين.

وقد أعلن في وقت سابق عن مقتل نحو 30 شخصًا في هذه الحادثة، التي وقعت الثلاثاء الماضي، في بلدة كوري بوغودي قرب الحدود مع ليبيا، في محافظة تيبستي التشادية.

// انتهى //

04:19ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بمنجم الذهب في تشاد إلى 52 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.