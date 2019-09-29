السعودية اليوم / وزير الخارجية الأردني : تبرعات إضافية للأونروا بقيمة 31 مليون دينار أردني



عمّان 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المؤتمر الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذي عقد في نيويورك ، قدم تبرعات إضافية للوكالة بقيمة 31 مليون دينار أردني، مما أدى إلى تقليص العجز المالي في موازنة الوكالة لهذا العام إلى 89 مليون دولار.

وقال الوزير الأردني إن العديد من الدول شاركت بالاجتماع الذي حضره وزراء خارجية وممثلون عن 24 دولة ، إضافة لأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيرش ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، وأعلنت عزمها تقديم تبرعات إضافية.

وأضاف أن الاجتماع كان رسالة واضحة وضرورية أن المجتمع الدولي يدعم "الأونروا"، وأن الوكالة موجودة لتبقى إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي في إطار حل شامل ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967م.

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04:07ت م

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