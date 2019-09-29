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اختفاء سفينة صيد يمنية على متنها 40 راكباً بالمحيط الهندي

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كشفت مصادر محلية يمنية، السبت، أن سفينة صيد تقل 40 راكبا فقدت في مياه المحيط الهندي بعد إبحارها من ميناء قشن بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) وكانت في طريقها إلى جزيرة أرخبيل سقطرى.

ونقلت مصادر محلية، أن سفينة صيد نوع "صنبوق"، انطلقت من ميناء "قشن" في المهرة مساء الأربعاء - تحديدا بعد المغرب- وعلى متنها قرابة 40 راكبا بينهم عائلات يعتزمون السفر إلى سقطرى، مؤكدة أن السفينة المخصصة للصيد، ورغم أنها ليست مخصصة لنقل الركاب لكنهم استقلوها نظراً للزحام الشديد على الرحلات المحدودة لطيران اليمنية إلى سقطرى.

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وأعلن صيادون أنهم فقدوا الاتصال بالسفينة التي ما زالت مفقودة حتى لحظة كتابة الخبر.

يذكر أن الوقت الطبيعي الذي تقطعه السفينة من "قشن" إلى سقطرى يقدر بـ30 ساعة، إلا أنه حسب المصادر مضى إلى الآن أكثر من 70 ساعة ولم تصل السفينة.

ووجه نشطاء من جزيرة سقطرى مناشدة إلى السلطات المحلية في محافظة المهرة وسقطرى وحضرموت، وجميع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل بالأخص، ولقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة ، والقوات الدولية المتواجدة في المحيط الهندي والبحر العربي، لبذل الجهود للبحث عن السفينة المفقودة وإنقاذ ركابها.

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