السعودية والبحرين يدعمان مصر في مكافحة الإرهاب

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المملكة تؤيد جهود مصر في مكافحة الإرهاب

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء السبت، تأييدها جهود مصر في مكافحة الإرهاب، وتضامنها التام مع القاهرة في حربها ضد الجماعات الإرهابية.

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن "تأييد المملكة للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء".

وأكد المصدر، في بيان، تضامن المملكة العربية السعودية التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب والتطرف.

وقدمت المملكة العربية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

البحرين تدعم مصر في مكافحة الإرهاب

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أكدت البحرين، الأحد، دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب، وثمنت الجهود الضخمة للجيش في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن موقف البحرين ثابت وراسخ لدعم مصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب، وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وعبرت البحرين، في البيان، عن تضامنها مع مصر فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي، والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.

وثمنت وزارة الخارجية الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، خاصة ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات في محافظة شمال سيناء.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي ضحايا العمليات الإرهابية وللشعب المصري الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود خلال الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.