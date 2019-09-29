السعودية تمنع الخروج بملابس النوم في الأماكن العامة..تعرف على نصوص لائحة الذوق العام

بالتزامن مع إصدار التأشيرة السياحية السعودية، قامت المملكة بالبدأ في تنفيذ لائحة الذوق العام التي سيخضع لها جميع من في المملكة العربية السعودية، ونصت اللائحة على مجموعة من المخالفات يعاقب من يفعلها بدفع غرامات مالية، تتراوح من 50 ريال إلى 3000 آلاف ريال سعودي، ومع إصدارها قام وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ظوابط لتطبيق نصوص اللائحة، وسنقدم لكم النصوص التي جاءت في اللائحة وظوابطها.

نصوص لائحة الذوق العام

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توزيع ولصق المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون وجود ترخيص لذلك. ارتداء الملابس الغير لائقة مثل الداخلية وملابس النوم وملابس بها صور وعبارات خادشة للحياء في الأماكن العامة، وارتداء ملابس بها رموز تساهم في إثارة العنصرية والنعرات، أو رموز من شأنها الترويج لتعاطي الممنوعات والإباحية. إشعال النيران دون ترخيص في الأماكن العامة. تخطي الطوابير دون وجود أذن من الجهة المعنية في الأماكن العامة. الإتيان بأفعال تخيف المواطنين في الأماكن العامة أو تعرضهم للخوف وكذلك التلفظ بألفاظ من تلك النوعية. تصوير الحوادث المرورية والعرضية والجنائية دون أذن، وكذلك تصوير الناس بدون أذن. تشغيل الإضاءة المؤذية للعين مثل الليزر أو أي إضاءة مؤذية للناس في الأماكن العامة، والتي قد تخيفعم أو تعرضهم للمخاطر. رفع صوت الموسيقى في الأماكن السكنية، أو تشغيلها في وقت الاذان وإقامة الصلاة. الكتابة والرسم على وسائل النقل وجدران الأماكن العامة دون أذن، أو وضع رموز وصور تروج للعنصرية وتعاطي الممنوعات والإباحية والخادشة للحياء على وسائل النقل والأماكن العامة. إشغال مرافق كبار السن ومقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة. التصرفات ذات الطبيعة الجنسية والتي تخدش الحياء، وإلقاء النفايات في أماكن غير مخصصة لها.

وبجانب لائحة الذوق العام تم إصدار مجموعة من الظوابط لتطبيقها، وهي أن الشرطة هي الجهة المخولة للتطبيق، كما لا يتم تطبيق أي غرامة على مخالفة لم تذكر في اللائحة، ويمكن للمتضرر من أي فعل في اللائحة من المطالبة بحقه، ويمكن أيضا لمن يصدر في حقه مخالفة تقديم تظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.