السعودية اليوم / مقتل تسعة أشخاص شمال بوركينا فاسو



واغادوغو 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس

قتل تسعة أشخاص اليوم في إحدى قرى مناطق زيمتنغا شمال بوركينا فاسو على يد متمردين هاجموا القرية وفق ما أوردته وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن 16 معتدًا هاجموا القرية وقتلوا المزارعين داخل مجمع نباتي، مبينة أن ستة آخرين قتلوا في ثلاثة قرى مجاورة بداية الأسبوع، فيما عرفت منطقة بورزنغا مصرع تسعة أشخاص آخرين خلال نفس الفترة.

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