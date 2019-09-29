الحضرمي أمام الأمم المتحدة: تمكنا بدعم التحالف من كبح جماح المليشيات العقائدية

أكد وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، اليوم الأحد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "رغم الصعاب تمكنا بتضحيات المقاومة ودعم إخواننا من كبح جماح وجنون الميليشيات".

وأضاف الحضرمي أن الحرب فرضت على اليمن من قبل ميليشيات عقائدية مدعومة من إيران، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات قامت بتدمير كل شيء جميل في اليمن، و استطاعت في بضع سنوات أن تهدم حلم جميع اليمنيين بالحرية والمواطنة.

وشدد الحضرمي على أن الشعب اليمني سيسقط أي محاولات لتمزيق الوطن، وأن الحل يكمن في إلزام الميليشيات بتنفيذ ما اتفقت عليه.

وأدان الحضرمي في كلمته الهجوم على أرامكو في السعودية، كما حمل مجلس الأمن المسؤولية بالزام المليشيات بالانسحاب من الحديدة.