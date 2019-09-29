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2019-09-29 بالصور .. انتشال جثة شاب من تجمع مائي بالخور متابعات الخليج 365 - الرياض توفي شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور في محافظة خليص. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على منصة ” تويتر ” أن الدفاع المدني في محافظة خليص انتشل ‬⁩ جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور .







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