شكرا لقرائتكم خبر عن السبهان: خروج المليشيات المسلحة من سورية قاعدة للحل السياسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك) أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان أن أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان أن السعودية ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية، وتدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون. وشدد لدى مشاركته أخيراً في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، على وجوب خروج جميع المليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في ذلك، والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية للوصول إلى انتخابات عادلة.



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