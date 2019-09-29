شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: توقيف لصوص محطات الوقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قبضت الجهات المختصة في الرياض على 6 أشخاص (4 مواطنين ومقيميْن من الجنسية الأفغانية)، سلبوا إيرادات محطة وقود، بعد تهديد العامل الوافد.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الرياض أنه وفق مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجناة الملثمين حاولوا إركاب الوافد بالقوة وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية.

وبين أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وجميعهم في العقد الثالث من العمر. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم تلك الحادثة و3 أخرى مماثلة بالنمط الإجرامي ذاته، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.