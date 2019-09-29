شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. إصابتان «نشطتان» في عنيزة وعفيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس (السبت) حالتي إصابة بكورونا؛ الأولى في عنيزة لرجل يبلغ 74 عاما، والثانية لرجل يبلغ 41 عاما، صنفت عدواهما بحالة «أولية».

وأوضح مركز القيادة والتحكم في الوزارة بموقعه الإلكتروني أن الحالتين سجلتا في الأسبوع الوبائي الـ39 لعام 2019، وحالة المصابين «نشطة».

من جانبه، أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طارق صالح أن فايروس كورونا من الفايروسات المزعجة والقوية في تعاملها مع البشر، داعيا إلى عدم تجاهل الاحتياطات الوقائية، مثل ارتداء الكمامة عند زيارة الحظائر وتحديدا حظائر الإبل، باعتبارها عاملا وسيطا في حالة حملها للفايروس في جهازها التنفسي.

وشدد على ضرورة استمرار التوعية على مدار العام باعتبار المرض مستوطناً، مع ضرورة الاعتناء بالنظافة الشخصية وتعقيم اليدين بين حين وآخر.