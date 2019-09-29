شكرا لقرائتكم خبر عن وعد الـ 3 سنوات لم يتحقق.. طريق العدايا تجرفه السيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

قطعت السيول المنقولة، طريق العدايا، وقوز الجعافرة وقرى الساحل أمس (السبت)، بعد أن غمرت المياه موقع الجسر المتعثر الرابط بين صبيا وقرى الساحل.

وقال مواطنون لـ«الخليج 365» إن إنشاء الجسر متعثر منذ سنوات بعد هدمه لأسباب إنشائية تتعلق بالسلامة بحسب ما أوضحت إدارة الطرق بجازان.

وقال المواطن ماجد تويتي: إن انقطاع الطريق يشل الحركة المرورية ويعطل مصالح سكان قرى الساحل التي ترتبط مصالحهم وأعمالهم بمحافظة صبيا.

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وأضاف الدكتور عيسى طاهري أن معاناة قرى الساحل مستمرة منذ هدم الجسر الذي وعدت الطرق بإنشائه خلال عام إلا أن المشروع لم ينجز، ويصعب التنقل والوصل للقرى على الجانب الآخر من الجسر إثر فيضان السيول، ما يصعب انتقال الطلاب والموظفين، كما يتسبب في رفع قيمة أجرة المواصلات وصولًا لتلك القرى لسلوك طرق بديلة بعيدة جدا.

وكان فرع وزارة النقل بجازان قد أوضح لـ«الخليج 365» أن هدم الجسر جاء بناء على قرار اللجان الفنية التابعة للوزارة واعدًا بتنفيذه خلال عام، كما نشرت "الخليج 365" ذلك في 11 محرم الماضي 1439.

وطلبت "الخليج 365" رأي فرع وزارة النقل بجازان إلا أنها لم ترد.