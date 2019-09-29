شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة النقل المدرسي بـ«العبلاء» مستمرة.. «تطوير» لم تفِ بوعدها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة)

رغم مرور شهر على بداية العام الدراسي، إلاّ أن طلاب مدرسة العبلاء في غربي بيشة، لا يتوفر لهم النقل المدرسي، فتتراكم معاناة أولياء الأمور يوماً بعد يوم، في ظل تكبدهم مشاق توصيل أبنائهم، فيما وعود شركة تطوير للنقل المدرسي لم تتحقق.

واستغرب ولي الأمر علي الأكلبي، أن تستمر المعاناة بعد أكثر من 5 أسابيع على بدء الدراسة، إذ يتعرض الطلاب لمخاطر الدهس في الطرقات، إذ يضطر بعضهم للسير على أقدامهم ذهاباً وإياباً، أو الركوب في أحواض السيارات، في ظل ارتباط أولياء أمورهم بأعمال خارج البلدة وعدم تمكنهم من توصيل أبنائهم.

وأوضح ناصر المزيدي، أنه مؤسف أن يترك الأمر لاجتهادات صغار السن، ممن ليس بأيديهم حيلة، سوى الترجل وصولاً إلى المدرسة، في رحلات يومية محفوفة بالمخاطر، ويجب أن تلزم إدارة التعليم في بيشة شركة النقل بتوفر نقل لأبنائنا.

وكانت شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي قد وعدت في تصريح نشرته "الخليج 365" في 10/9/2019، بتغطية المدارس المشمولة بخدمة النقل المدرسي في محافظة بيشة بما فيها مدارس العبلاء خلال الأسبوع القادم، إلا أنه مضى ذلك الموعد دون أن يتم تغطية مدرسة العبلاء بالنقل حتى الآن.