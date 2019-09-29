شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يرعى «الشرقية وردية» الثلاثاء القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الثلاثاء القادم، انطلاق فعاليات حملة «الشرقية وردية» للتوعية بسرطان الثدي في عامها الحادي عشر، التي تنظمها جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، تحت شعار «شجاعة في ربع ساعة».

وتتضمن الحملة التي ستقام في عددٍ من المرافق الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية في المنطقة الشرقية العديد من الفعاليات التوعوية والمحاضرات التثقيفية المتعلقة بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، أن الحملة يرافقها فريق طبي مؤهل للتعامل بشكل فعال مع جميع الشرائح المستهدفة في الحملة.

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من جانبها، أكدت رئيس برنامج الكشف المبكر في جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية رئيس قسم الأشعة بمستشفى قوى الأمن بالدمام الدكتورة إيمان المهوس أن سرطان الثدي لا يزال أكثر الأورام انتشاراً في المملكة لدى النساء، مشيرة إلى أن التقارير الطبية أثبتت أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي بالمملكة تتزايد بشكل كبير.

وبينت أن الوقاية من سرطان الثدي تحتاج لجهود كبيرة من الجانب العلاجي الطبي والوقائي التثقيفي، مشيرة إلى أن الحملة تسعى لإبعاد الكثير من الأوهام حول هذا المرض من خلال الفحص والتشخيص المبكر للنساء.

وأوضح المدير التنفيذي بالجمعية سحر سلامة أن حملة «الشرقية وردية» ستنطلق الثلاثاء القادم في مجمع الراشد بالخبر لمدة 7 أيام، كما ستبدأ بعد أسبوعين في مجمع العثيم بالدمام لمدة 7 أيام، مبينة أن الشعار لهذا العام هو (شجاعة في ربع ساعة) وهي المدة الزمنية التي تستغرقها السيدة خلال الفحص بجهاز الماموغرام عن سرطان الثدي، فيما سيرافق الحملة 3 عيادات متنقلة «سيارات ماموغرام» للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي ستجول مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.