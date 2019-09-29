شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الخدمات الرقمية «للمياه» في المدينة المنورة وتبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz-

أطلقت الإدارات العامة لخدمات المياه في شركة المياه الوطنية بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، أمس، حزمة من الخدمات الإلكترونية لتطبيق مراحل التحول الرقمي لتطوير البنية التحتيّة للخدمات وتوحيدها في جميع المناطق، لتوفير أفضل الممارسات التشغيلية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لعملائها.

وأوضحت الشركة بأن إطلاق الحزمة الإلكترونية لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك يأتي امتدادًا لما تم إنجازه في منطقتي جازان والشرقية، مبينة بأنهُ سيتم إطلاق الخدمات الإلكترونية تباعًا في جميع المناطق، لافتةً إلى أن إطلاق الخدمة في محافظات منطقة الرياض سيكون بعد منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

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وأشارت إلى أن الخدمات الإلكترونية تُعد نقلة نوعية في التحوُّل الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، ودعت جميع العملاء والمستفيدين في منطقتي المدينة المنورة وتبوك للتسجيل بفرعها الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

لافتة إلى تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك، لذلك يجب على جميع المستفيدين تحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني من أجل عدم توقف الخدمة عنهم، موضحة أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على رقم حساب سداد الجديد والخاص بعقاراتهم عبر نظام سداد من خلال معرّف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم 015.

وأكدت الشركة بأن تحديث البيانات والتسجيل عاملان مهمان في تمكين العملاء الكرام من إدارة حساباتهم إلكترونياً، فضلاً عن تصفح واستعراض عمليات الفوترة الإلكترونية، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري، إضافة إلى إمكانية تقليل قيمة الفاتورة من خلال طلب فصل الوحدات، كما سيسهل البرنامج للعملاء عملية تحديث بياناتهم لتأكيد حصولهم على الخدمات باستمرار دون توقف، والتأكد من حصول العميل على فواتير الخدمات المقدمة بشكل دوري.