شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المدينة: «التطوير» يغلق مركزي القبلتين والعزيزية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أرجعت مديرية الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة إغلاق المركزين الصحيين في حيي العزيزية والفيصلية (القبلتين) لتطويرهما وفق الهوية المعتمدة من الوزارة، وأكدت لـ«الخليج 365» عودة العمل في المركزين بمجرد الانتهاء من التطوير.

وأوضح متحدث صحة المدينة المنورة مؤيد أسامة أبو عنق، بأنه تم تجهيز مركز صحي مؤقت داخل مستشفى أحد (العزيزية سابقا) ويعمل بواقع 16 ساعة (دوام ممتد) كافة أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والسبت بواقع 8 ساعات من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة الثانية عشرة صباحاً، كما سيتم تغطية منطقة خدمات مركز صحي حي العزيزية من قبل مركز صحي طيبة ابتداء من يوم الأربعاء القادم بواقع 16 ساعة يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما سيقدم مركز صحي بني سلمة الخدمات الطبية لمراجعي مركز الفيصلية خلال إغلاقه.