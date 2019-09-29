شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 طالب و5 مدارس تستفيد من «إذاعة وطن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء عبدالله فؤاد والإسكان وابن خلدون ومدينة العمال والمريكبات مبادرة «إذاعة وطن» في خمس مدارس في أحياء عدة من مدينة الدمام بالتعاون مع مكتب التعليم بشرق الدمام (بنين) وبالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني الـ89.

وأشار المدير التنفيذي للجنة عبدالله الريس، إلى أن اللجنة تهدف من هذه المبادرة إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم الإلقائية بالشراكة المجتمعية مع المدارس التابعة لأحياء اللجنة، لافتاً إلى أن اللجنة استبقت المبادرة باجتماع تنسيقي مع رواد النشاط في المدارس وإعطائهم فكرة المبادرة لتدريب الطلاب عليها خلال الفترة التي سبقت إجازة اليوم الوطني.

وأكد أن مبادرة «إذاعة وطن» استفاد منها أكثر من 2500 طالب في خمس مدراس مختلفة في أحياء عدة. وقد اشتملت على فقرات قرآنية وتمثيلية وشعرية متميزة ومنوعة، وردد الطلاب جميعاً في نهايتها شعار اليوم الوطني «همة حتى القمة» في صور جسّدت تآلف المجتمع وتكامله لتحقيق الطموح.