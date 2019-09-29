، بماذا نصح "المغامسي" امرأة زرعت أسنانًا واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها؟ ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أكد الشيخ صالح عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة؛ أن التجسس محرم شرعًا ولا يجوز، داعيًا في هذا السياق أنه في حال ثبت حقًا وجود مراكز أو جهات طبية تستغل المرضى أثناء العمليات وتقوم بزراعة شرائح تجسس إلى إبلاغ الجهات الأمنية، مؤكدًا أن في هذا العمل تجاوزًا للشرع والنظام.
جاء ذلك ردًا على متصلة في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc أمس، قالت إنها أجرت عملية زراعة أسنان واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها! إذ قال"إذا ثبت هذا حقًا فإن مرجعك فيه الجهات الأمنية"، وأضاف "لو قدر أن هذا حصل كما تقولين فإن المرجع في هذا إلى الجهات الأمنية ، لأنه من حيث الشريعة لا ارتياب ولا اختلاف على أن هذا محرم ولا يجوز أبدًا لأحد أن يتجسس على أحد، قال تعالى "ولا تجسسوا" هذا نهي قرآني محكم، مستدركًا على السائلة: "لكن إذا كان ما تقولينه حقًا توجد فئات أو مراكز طبية تصنع مثل هذا فإن هذا تجاوز للشرع والنظام، وعليه يحسن إخبار الجهات الأمنية وهي أعلم بالطريقة التي تعالج أمرًا كهذا".
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 01:10 AMبماذا نصح "المغامسي" امرأة زرعت أسنانًا واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها؟
أكد الشيخ صالح عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة؛ أن التجسس محرم شرعًا ولا يجوز، داعيًا في هذا السياق أنه في حال ثبت حقًا وجود مراكز أو جهات طبية تستغل المرضى أثناء العمليات وتقوم بزراعة شرائح تجسس إلى إبلاغ الجهات الأمنية، مؤكدًا أن في هذا العمل تجاوزًا للشرع والنظام.
جاء ذلك ردًا على متصلة في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc أمس، قالت إنها أجرت عملية زراعة أسنان واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها! إذ قال"إذا ثبت هذا حقًا فإن مرجعك فيه الجهات الأمنية"، وأضاف "لو قدر أن هذا حصل كما تقولين فإن المرجع في هذا إلى الجهات الأمنية ، لأنه من حيث الشريعة لا ارتياب ولا اختلاف على أن هذا محرم ولا يجوز أبدًا لأحد أن يتجسس على أحد، قال تعالى "ولا تجسسوا" هذا نهي قرآني محكم، مستدركًا على السائلة: "لكن إذا كان ما تقولينه حقًا توجد فئات أو مراكز طبية تصنع مثل هذا فإن هذا تجاوز للشرع والنظام، وعليه يحسن إخبار الجهات الأمنية وهي أعلم بالطريقة التي تعالج أمرًا كهذا".
، بماذا نصح "المغامسي" امرأة زرعت أسنانًا واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بماذا نصح "المغامسي" امرأة زرعت أسنانًا واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.