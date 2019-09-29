نجل “حميدان التركي” يكشف تطورات “مثيرة” في قضية والده بشأن قرارالمحكمة العليا في طلب تقليل مدة...

كشف تركي حميدان نجل المواطن المعتقل في أمريكا حميدان التركي ، عن تطورات جديدة في قضية والده أمام المحكمة العليا بشأن رفضها طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط. وقال تركي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ضمن المحاولات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع عن والدي حميدان التركي تم رفع القضية للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الإستئناف كما تم طلب في مرافعة أخرى تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى. وتابع: الأسبوع الماضي صدر قرار المحكمة العليا برفض طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى بعد عرضه على 6 قضاة وتصويت 3 بالقبول و 3 بالرفض وفي هذه الحالة تم تثبيت قرار محكمة الاستئناف بالرفض. الحمد لله على كل حال.

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