ماهي عقوبة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة ؟

حددت لائحة المحافظة على الذوق العام عقوبة رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية إذا اتشكى أحد سكان الحي من ذلك شريطة أن لا يكون هناك موافقة.

وجاءت عقوبتها 500 ريال أول مرة ، و 1000 ريال في حال التكرار. كما حددت اللائحة عقوبة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة وعقوبتها أول مرة ١٠٠٠ ريال ، و ٢٠٠٠ ريال في حال التكرار.