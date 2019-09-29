الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة . ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل «مكة المكرمة، الدمام» أعلى درجات الحرارة بـ43 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ17 درجة. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج. واليوم السبت، نبهت «هيئة الأرصاد» إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، فيما ناشدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. وفي بيان لها، قالت الإرصاد إن الأمطار المتوقعة تشمل (مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والمخواة، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم. من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.