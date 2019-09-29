تحذير من أمطار بالعاصمة المقدسة وموجة غبار على طريق مكة-جدة السريع

طالب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مواطني العاصمة المقدسة ومحافظة العرضيات، مساء اليوم السبت، بأخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار.

وعبر حسابه الرسمي، قال «مركز 911»: «الآن.. هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من وادي بن عمير، في العاصمة المقدسة، وعلى محافظة العرضيات»، مضيفًا: «نود أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية». ولفت إلى تعرض أجزاء من طريق (مكة-جدة السريع) لموجة غبار كثيفة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مطالبًا سالكي الطريق بأخذ الحيطة والحذر، فيما أشار إلى بلاغ عن اصطدام بين شاحنة ومركبة في العاصمة المقدسة بحي الشرائع، نتج عنه إصابات. وأكد المركز أنه تمت مباشرة البلاغ من قبل الجهات المختصة.