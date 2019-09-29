صور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد

أدّى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدّى الصلاة مع أمير الرياض، مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأخوة الفقيدة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن والأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.