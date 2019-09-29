أدّى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأدّى الصلاة مع أمير الرياض، مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأخوة الفقيدة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن والأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.