عاجل اليمن : إعلان عسكري جديد لناطق الحوثي و محمد عبدالسلام يتحدى السعودية ويكشف عن حدث مهم جدا سيحدث غدا الأحد الثالثة عصرا بالتمام

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عسكري جديد لناطق الحوثي و محمد عبدالسلام يتحدى السعودية ويكشف عن حدث مهم جدا سيحدث غدا الأحد الثالثة عصرا بالتمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام ، تغريدة على حسابه في تويتر، كشف خلالها عما ستقوم به جماعته في صنعاء.

وقال عبدالسلام، إن ال‏متحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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وأضاف: " "مؤتمر صحفي مهم جدا نكشف فيه تفاصيل عملية "نصر من الله" العسكرية والنوعية مع مشاهد لآلاف الأسرى والقتلى بينهم سعوديون" حسب قوله.



وذكر عبدالسلام أن المؤتمر سيعرض ما وصفه بـ "مشاهد لاغتنام مئات المدرعات والآليات العسكرية وتفاصيل أخرى مهمة".