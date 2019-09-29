عاجل اليمن : عــاجل: خبر صادم لكل اليمنين .. تقرير دولي يكشف موعد نهاية الحرب في اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل: خبر صادم لكل اليمنين .. تقرير دولي يكشف موعد نهاية الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الحرب في اليمن تهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم، إذا استمرت حتى عام 2022، حيث يعيش 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر ويصنف 65 في المائة على أنهم فقراء للغاية.

وأشار تقرير "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إلى أنه كان بإمكان اليمن إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الإطار العالمي لمكافحة الفقر، لكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عاماً.

قد يهمك ايضاً:

الفلكي اليمني “الشوافي” يطلق تحذيراً هاماً الجميع المواطنيين هذا ماسيحدث غداً بشأن الطقس

السلطات السعودية ترسل الرسالة الأخيرة لـ’’سلمان العودة‘‘ قبل مطالبة النيابة بإعدامه .. ونجله يكشف تفاصيلها (فيديو)

ابنة ‘‘الزعيم’’ تفجر مفاجأة كبرى بشأن والدها .. وتكشف عن طلب تلقاه من الاتحاد السوفييتي وهكذا كان الرد

إعلان صارم للشرعية أصاب الإنتقالي بالجنون .. والأخير يتوعد بقلب الطاولة وتفجير الوضع

عاجل: مجزرة مروعة من القوات السعودية وسقوط 3 الوية وقناة المسيرة تبث قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد

هام تعرف على مميزات التأشيرة الجديدة التي اعنلت عنها السعودية لدخول المملكة ومن يستطيع الحصول عليها

قائد الجيش الإيراني: السعودية تلقت صفعات قوية.. وسنقاتلها حتى آخر مقاتل حوثي.. شاهد

قائد الجيش الإيراني: السعودية تلقت صفعات قوية.. وسنقاتلها حتى آخر مقاتل حوثي.. شاهد

قائد الجيش الإيراني: السعودية تلقت صفعات قوية.. وسنقاتلها حتى آخر مقاتل حوثي.. شاهد

لن تصدق كم عمرها .. ‘‘بن_سلمان’’ يتزوج بهذه الفتاة المراهقة.. شاهد

شبيه محمد بن سلمان يثير جنون فتيات سعوديات وهذا ما فعلنه به حينما شاهدنه (فيديو)

اعلان صادم لجميع المغتربين في المملكة بشأن سعودة المهن واليمنيين اكثر المتضررين ..شاهد ماورد فيه

وصول قوات إماراتية ضخمة و100 ألف مقاتل إلى هذه المحافظة الشمالية .. وقناة إخبارية تكشف مهمتها القادمة

عــاجل: الحوثيون يعلنون إطلاق عملية عسكرية كبرى وحسم الأمور خلال ساعات (تفاصيل)

هل تعاني من السهر واضطرابات النوم .. إليك هذا المشروب المذهل لنوم عميق وهادئ

ورد الآن: القوات المسلحة المصرية تخرج عن صمتها وتعلن قبل قليل البيان رقم (1)

عاجل: الموت يفزع السفير السعودي لدى اليمن .. وتعليق رسمي بشأنه

الشرعية تتخذ هذا العقاب الصارم بحق قيادات عسكرية انضمت لمليشيا الانتقالي في عدن وهكذا كان الرد

Advertisements

سلطنة عمان تزيح السعودية والإمارات وتتصدر المشهد اليمني وتعلن أول تدخل فعلي لإنهاء الحرب

لأول مرة .. السعودية تفتح أبوابها أمام مواطني 49 دولة .. وتمنح تأشيرات جديدة (تفاصيل)

ورد الآن: أول رد عاجل للحوثيين على إعلان السعودية وقف العمليات العسكرية

المجلس الانتقالي يتراجع عن الانفصال ويفاجئ الرئيس هادي بهذا الطلب الصادم للسعوديين .. وهكذا كان الرد

غادة عادل تشعل عاصفة في مهرجان الجونة بعد ظهورها بفستان مفتوح أظهر هذه المنطقة الحساسة بالكامل

قرار دولي مفاجئ بشأن السيسي عقب الانتفاضة الشعبية ضده .. محمد علي يزف البشرى للمصريين قبل قليل (فيديو)

ماذا يفعل نجل الرئيس الهارب في صنعاء بعد مصادرة كل أملاكه من قبل الحوثيين؟

مجتهد يفجر قنبلة مدوية .. عن الأمير محمد بن سلمان ستهز السعودية والوطن العربي.. (تفاصيل مرعبة)

فتاة حسناء من عدن تثير شباب اليمن وتقول إن مهرها قطع لسان هذا الشخص المقرب من أحمد علي عبدالله صالح وستتزوج به (فيديو)

عاجل: الحوثي يظهر قبل قليل و السعودية تعلن هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

شاهد الفضيحة المدوية التي وقع فيها السيسي لحظة وصوله القاهرة عائدًا من اجتماعات الأمم المتحدة (صور)

ويعتقد معدو التقرير أن حرب اليمن ستزيد أكثر من ثلاثة أضعاف نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إذا استمر القتال، وسوف ترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة المتوقعة في عام 2022.

ويتوقع التقرير رتفاع حدة الفقر أيضاً، حيث من المتوقع أن يكون لليمن بحلول عام 2022 أكبر فجوة فقر - المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم، ويعود ارتفاع الفقر في اليمن إلى عوامل منسوبة إلى الحرب، بما في ذلك انهيار الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يرتفع سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن من 36 في المائة الآن إلى 50 في المائة إذا استمر القتال حتى عام 2022، وسينخفض معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 2014.

ويحتوي التقرير على توقعات وخيمة خاصة إذا استمرت الحرب حتى عام 2030، إذ سيعيش 78 في المائة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المائة من سوء التغذية، و 84 في المائة من الأطفال سيعانون من التقزم.

ومنذ إشعال المليشيا الانقلابية الحرب في اليمن عام 2014 وانقلابها على الدولة، دفعت 75 في المائة من السكان إلى الفقر، وقتلت 230 ألف شخص، وجعلت اليمن مأساة اليمنيين أكبر كارثة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.