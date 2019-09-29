الجوازات توضح حقيقة إفادة الأب بـ«رسالة جوال» عند سفر الفتاة إلى الخارج

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، حقيقة ما يتم تداوله حول وصول رسائل إلى جوالات الآباء عند سفر أبنائهم الشباب البالغين من العمر (21) عامًا فما فوق.
وردًّا على سؤال في «تويتر»، قالت الجوازات من خلال حساب «أبشر»: «لا توجد رسائل ترسل إلى جوال الأب حيال سفر من بلغ السن القانونية 21 سنة فما فوق»، مضيفةً: «تظهر حالة السفر فقط في حساب الأب على منصة أبشر».
وفي السياق، أفادت «الجوازات» بأنه لا يشترط تصريح ولي الأمر لسفر المرأة إلى إحدى دول مجلس التعاون؛ إذ إن السفر يكون بالهوية الوطنية.
وأضافت «الجوازات» أن من أتمت 21 عامًا من النساء، لا يلزمها تصريح للسفر، فيما يمكن السفر بالجواز أو الهوية الوطنية إلى دول الخليج شرط توافر ثلاثة أشهر في صلاحيته.
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