اختتام تدريبات «الموج الأحمر 2» بمشاركة القوات السعودية والمصرية

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 2» بمشاركة كل من السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، والذي استمر لعدة أيام بالمملكة.

وقد حضر المرحلة الختامية للتدريب، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، إضافة إلى رؤساء أركان وقادة القوات المسلحة للدول المشتركة في التدريب.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية بتغطية من عناصر القوات الجوية التي نفذت التمهيد النيراني، فضلًا عن تقديم المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة، وتنفيذ الإبرار الجوي، وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهليكوبتر المختلفة الطرازات.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي: إن التدريب تضمن التصدي لهجوم الزوارق السريعة، والطائرات المسيرة باستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

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وأضاف: اشتمل التدريب على أعمال الإمداد بالوقود، وتبادل أسطح الهلّ بين الوحدات المصرية والسعودية، وحماية سفينة ذات شحنة هامة، إلى جانب التدريب على الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة.

وأكد الرفاعي، أن التدريبات، أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة، ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة، كما تم تنفيذ قفز مظلي لمجموعات القفز الحر حاملين أعلام الدول المشاركة.

وكشف الرفاعي، أن تدريب «الموج الأحمر 2» يأتي في ضوء تنامي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر، وتأكيداً على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشتركة من انسجام وتوافق يظهر مدى تفوقها وقدرتها على تنسيق التعاون العسكري في كل المجالات، خاصة في مجال الأمن البحري.