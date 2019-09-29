أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم السبت، صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدى الصلاة مع الأمير، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وإخوة الفقيدة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.