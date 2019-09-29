أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم السبت، صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأدى الصلاة مع الأمير، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وإخوة الفقيدة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.