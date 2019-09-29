المملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»

فازت المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 40؛ إذ حققت المملكة فوزًا كبيرًا في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس المنظمة بجانب الدول الأعضاء الدائمين في المجلس، وعددها 36 دولة.

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي؛ أن فوز السعودية يجسد مدى تقدير الدول الأعضاء في تلك المنظمة العالمية لأهمية دورها الإيجابي وجهودها في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري أن المملكة تفوز على التوالي منذ عام 1986م حتى الآن في الانتخابات التي تُجرى كل ثلاث سنوات.

وبيَّن أن هذا الفوز المتتالي يعكس بكل وضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني وفي مقدمتها منظمة (إيكاو)، لافتًا النظر إلى أن المملكة لم تتأخر يومًا عن المشاركة في تقديم الدعم لبرامج وخطط (إيكاو) والمشاركة بالخبراء السعوديين في لجان وفرق العمل المتخصصة.

كما تستضيف المملكة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA RSOO التابع لإيكاو، بالإضافة إلى استضافتها وتمويلها المقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع لإيكاو.

وأشار إلى ما قدمته المملكة في مجال حماية بيئة الطيران المدني؛ حيث تعد من أوائل الدول التي أعلنت انضمامها تطوعًا إلى الخطة العالمية للتعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)، كما عملت المملكة على مشروع طموح بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها منظمة (إيكاو) على تطوير وقود الطيران التقليدي للوصول إلى «وقود طيران منخفض الكربون».

وكانت المملكة قد شاركت في اجتماعات الدورة الـ40 لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بوفد برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من المسؤولين بالهيئة، كما كان للمملكة دور فاعل في مساندة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) من خلال تقديم خبراء سعوديين يعملون في الأمانة العامة للمنظمة، وتتحمل المملكة تكاليفهم كافة في مجال الملاحة الجوية وأمن الطيران والشؤون القانونية الدولية للمنظمة.

Advertisements

على صعيد آخر وضمن برنامج الوفد، زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» الدكتور برنارد عاليو في مكتبه بمقر المنظمة بحضور المندوب الدائم للمملكة في مجلس منظمة (إيكاو) الأستاذ سعود هاشم.

وبحث الجانبان السبل الكفيلة لتطوير العمل في المنظمة والجهود التي تبذلها المملكة لخدمة (إيكاو).

وتطرق الجانبان إلى افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد وإضافته في خارطة الطيران، وأيضًا قرار المملكة تيسير منح التأشيرات لعدد كبير من الدول مع اعتماد المملكة خطة سياحية متطورة في ضوء الثراء التاريخي من الحضارات القديمة.

وفي نهاية الزيارة، قدَّم رئيس المنظمة شكره وتقديره لحكومة المملكة على دعمها المتواصل للمنظمة، مقدرًا اهتمامها بالأنشطة التي تقوم بها (إيكاو).

يذكر أن أعمال الدورة الـ(40) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، تُعقد خلال الفترة (24 سبتمبر-4 أكتوبر 2019) بمدينة مونتريال الكندية؛ وذلك بمشاركة أكثر من 193 دولة. وتعد المنظمة من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومحفلًا دوليًّا للطيران المدني.

وتضطلع المنظمة بالنهوض بصناعة النقل الجوي كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي، وتهدف إلى العمل على تطوير المبادئ والقواعد الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية، ودعم تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي، وتشجيع تقدم الطرق الجوية، والمطارات، وتسهيلات الملاحة الجوية المعدة للطيران المدني الدولي.

