تفاعل 5 آلاف شخص مع حملة انعكاس صحتك بجدة

تفاعلَ أكثر من 5 آلاف شخص مع الحملة الأولى من حملات مشروع «جيل» بنادي الوعي الصحي، والتي دشنها عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز محمود شاهين الأحول، تحت شعار «انعكاس صحتك»، بهدف تحفيز كافة أفراد المجتمع للحفاظ على نضارتهم ومحاصرة الأمراض الجلدية. وشارك مجموعة كبيرة من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز كمتحدثين ومنظمين للحملة التي أقامها نادي الوعي الصحي بكلية الطب بالجامعة على مدار يومين بمجمع العرب شمال جدة، بحضور مشرفي الحملة. وأشارت قائدة الحملة ملكة مدني إلى أن الحملة شهدت في يوميها فعاليات توعوية متنوعة ومشاركة كبيرة من الحضور، مؤكدة أن نادي الوعي الصحي التابع لكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز هو منظم هذه الحملة الأولى من نوعها، موضحة أن الحملة تتضمن 7 مشاريع لكل منها طريقته الخاصة في نشر الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.



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