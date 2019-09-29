21 بيت خبرة بجامعة نجران

وقعت جامعة نجران ممثلةً في معهد الدراسات والخدمات الاستشارية، عقود إنشاء 21 بيت خبرة، تقدم الاستشارات والتدريب لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد، حيث وقع عميد المعهد الدكتور علي آل مزهر العقود، بحضور مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، ووكلاء الجامعة. ضمت بيوت الخبرة عدة مجالات مختلفة سيتم من خلالها إنشاء 12 بيتاً في المجال التقني والتربوي، إضافة إلى مجالات التطوير والجودة بواقع 4 بيوت لكل مجال، كما تمت الموافقة على إنشاء 3 بيوت خبرة في مجالات الطب والهندسة، و3 بيوت خبرة بواقع بيت واحد في مجالات القانون واللغات والترجمة والمحاسبة. من جهته، أشاد مدير الجامعة بدور المعهد الفعال والمتميز في استثمار الموارد البشرية المتخصصة في الجامعة وتحويل المعرفة والخبرة المتوفرة لديهم إلى مشاريع اقتصادية ذات عوائد مالية لتحقيق التنمية في ظل رؤية المملكة 2030.



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