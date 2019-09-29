موهبة تدرب 250 معلما ومعلمة على علوم الأولمبياد الدولي

يخضع 250 معلماً ومعلمة يمثلون 17 إدارة تعليمية على مستوى المملكة لبرنامج تدريبي على علوم الأولمبياد الدولي في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية، تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالتعاون مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست». ويقام البرنامج التدريبي في «كاوست» أسبوعياً، حيث انطلق اليوم ويستمر حتى 30 أكتوبر 2019، كما يُقدّم باللغة العربية على يد نخبة من المدربين المتميزين في تدريب الفرق العلمية. ويبلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية 135 ساعة لكل التخصصات، بواقع 27 ساعة تدريبية لكل مجموعة، إضافة إلى زيارات علمية وأنشطة ترفيهية واجتماعية خلال فترة البرنامج التدريبي. ويهدف البرنامج إلى إعداد مدربين ومدربات لتوطين التدريب في الإدارات التعليمية في علوم الأولمبياد الدولي، وتزويدهم بالآليات والمهارات اللازمة لتدريب الطلاب والطالبات لتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات الدولية. كما يسعى البرنامج إلى توسيع قاعدة المدربين لتوطين التدريب في المناطق التعليمية، وترشيح المدربين المتميزين للتدريب في المستويات الأعلى، ونشر ثقافة التدريب على علوم الأولمبياد الدولي.



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