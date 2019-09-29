8 مزايا للتأشيرة السياحية

الفرص الواسعة

دعا العبيدي قطاع الأعمال السعودي وخاصة المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من الفرص الواسعة التي يطرحها نظام التأشيرة السياحية، وحث مختلف الجهات للتعاون والتنسيق المشترك وخاصة في القطاعين العام والخاص لأجل استثمار هذه الخطوة الهامة بالشكل الأمثل الذي يحقق الأهداف المرجوة منها.

خطوة جريئة

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير سعد إن نظام التأشيرة السياحية يعد خطوة جريئة تعكس العقلية المنفتحة التي تُدار بها أمور الدولة بالصورة التي تضع المملكة في مكانها الصحيح ضمن الأسرة الدولية، وتساعد على بناء جسور التواصل بين الشعب السعودي وشعوب العالم قاطبة بما يدعم عملية التأثير والتبادل الثقافي والمعرفي، موضحاً أن قطاع السياحة سيكون أمام فرص استثمارية حقيقية في مجال البنية التحتية للسياحة سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الدوليين.

تأهيل الكوادر

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم أن «نظام التأشيرة السياحية سيجعل السياح من مختلف دول العالم يختبرون تجربة سياحية مختلفة ومتفردة، إضافة إلى فرصة التواصل المباشر مع الشعب السعودي»، مشيراً إلى أن قطاع البنية التحتية ممثلاً في المطارات والنقل وغيرها سيستفيد بشكل مباشر من هذه الخطوة من خلال زيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.