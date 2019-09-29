8 مزايا للتأشيرة السياحية

دعا العبيدي قطاع الأعمال السعودي وخاصة المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من الفرص الواسعة التي يطرحها نظام التأشيرة السياحية، وحث مختلف الجهات للتعاون والتنسيق المشترك وخاصة في القطاعين العام والخاص لأجل استثمار هذه الخطوة الهامة بالشكل الأمثل الذي يحقق الأهداف المرجوة منها.
خطوة جريئة
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير سعد إن نظام التأشيرة السياحية يعد خطوة جريئة تعكس العقلية المنفتحة التي تُدار بها أمور الدولة بالصورة التي تضع المملكة في مكانها الصحيح ضمن الأسرة الدولية، وتساعد على بناء جسور التواصل بين الشعب السعودي وشعوب العالم قاطبة بما يدعم عملية التأثير والتبادل الثقافي والمعرفي، موضحاً أن قطاع السياحة سيكون أمام فرص استثمارية حقيقية في مجال البنية التحتية للسياحة سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الدوليين.
تأهيل الكوادر
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم أن «نظام التأشيرة السياحية سيجعل السياح من مختلف دول العالم يختبرون تجربة سياحية مختلفة ومتفردة، إضافة إلى فرصة التواصل المباشر مع الشعب السعودي»، مشيراً إلى أن قطاع البنية التحتية ممثلاً في المطارات والنقل وغيرها سيستفيد بشكل مباشر من هذه الخطوة من خلال زيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية سعود المشاري أن التأشيرة السياحية ستدعم جهود توطين القطاع السياحي، حيث ستوفر آلاف الوظائف للسعوديين، كما ستدعم نمو قطاع السياحة بالمملكة بما يزيد من فرص المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، داعياً إلى العمل على تأهيل كوادر سعودية شابة في مختلف القطاعات والمهن للتعامل مع السياح من مختلف الجنسيات.
حدث تاريخي
في السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه في مجلس الغرف السعودية ماجد الحكير إن نظام التأشيرة السياحية :" أتوقع أن تفتح التأشيرة السياحية بمميزاتها الجيدة وسهولة الحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية آفاقاً كبيرة لصناعة السياحة والخدمات ذات الصلة بها وكذلك تعد إضافة قوية للاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى تجربة منح تأشيرات للمشاركة في مهرجانات المناطق التي حققت نجاحات كبيرة وتعد مؤشرا لنجاح مماثل في التأشيرة السياحية.
01 تدعم جهود تحسين الصورة الذهنية والتنمية الاقتصادية
02 تنوع مصادر الدخل
03 تدعم عملية التأثير والتبادل الثقافي والمعرفي
04 تعد فرصة استثمارية حقيقية في مجال البنية التحتية للسياحة
05 تمثل تجربة سياحية مختلفة ومتفردة حيث تزخر المملكة بمواقع أثرية وطبيعية مميزة
06 تزيد من فرص الاستثمار في مجال النقل
07 تسهم في التعرف على الثقافة السعودية والكرم العربي الأصيل
08 تسهم في بناء جسور التواصل بين الشعب السعودي وشعوب العالم
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