إصدار وكالات إلكترونية من سفارات المملكة في 6 دول

أعلنت وزارة العدل عن تفعيل إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارات وقنصليات المملكة في دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، بعد تدشينها في سفارات وقنصليات المملكة في مصر ثم الإمارات والأردن بالتعاون مع وزارة الخارجية.

520 وكالة

كشفت وزارة العدل عن إصدار 520 وكالة إلكترونية، منها 393 صدرت في مصر، و5 في الإمارات، في كل من سفارة المملكة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، و19 وكالة في سفارة المملكة في الأردن، و6 وكالات من خلال سفارة المملكة في الكويت، و45 وكالة صدرت عبر سفارات وقنصليات المملكة في الولايات المتحدة الأميركية في كل من السفارة في واشنطن والقنصلية العامة في نيويورك وهيوستن.

تدشين نظام

كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرةً، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

فسخ الوكالة إلكترونيا

بعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ إنه كان ملزماً في السابق بعد إصدار الوكالة له أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً، بينما أصبح بإمكانه والوكيل أيضاً العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية. ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.

التحول الرقمي للتوثيق

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يأتي النظام الجديد ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والسعي إلى جعلها رقمية بشكل كامل.

520 إجمالي الوكالات الصادرة

393 في مصر

57 في الإمارات

19 وكالة في الأردن

6 في الكويت

45 في واشنطن والقنصلية العامة بنيويورك وهيوستن