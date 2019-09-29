اقتراب تنفيذ مشروع تخفيض المياه السطحية بتيسير جدة

استعرض المجلس البلدي بجدة خلال جلسته الـ58 ضمن جدول أعماله العرض المقدم من الإدارة العامة لتطوير الاستثمار العقاري الذي قدمه أحمد باعقيل ورائد نقطي، من الإدارة العامة للعقود الاستثمارية بوكالة الاستثمار وخدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة، والمتضمن وجود أكثر من 46 فرصة استثمارية ممثلةً في أراضٍ ومبانٍ وأكشاك وحدائق ومسارات سيارات بيع، حيث تسعى الأمانة إلى تطوير استثماراتها وحصر الأماكن العائدة إليها مع إمكانية دخول المستثمرين عبر نظام «بلدي» لمعرفة الفرص الاستثمارية والتقديم من خلال الموقع. من جانبه، أكد رئيس المجلس عبدالله المحمدي، أن المجلس طلب من الأمانة القيام بعمل خطة استثمارية طموحة للسنوات القادمة تتواكب مع «همة حتى القمة»، موضحا أن اللجنة المالية بالمجلس درست الحساب الختامي لأمانة محافظة جدة للعام المالي المنصرم ودونت اللجنة بعض الاستفسارات التي سترفع للأمانة.

وأشار المحمدي إلى أن المجلس استعرض ردود الجهات المعنية بخصوص شكاوى حي التيسير، مبينا أن تأكيد أمانة جدة ومن منطلق حرصها تخفيف الضرر على ساكني حي التيسير قيامها بعمل تصميم لتصريف مياه الأمطار بالحي، وتخفيض منسوب المياه السطحية، وتم تأهيل المقاولين لمشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوبها والمشروع في طور الترسية.