اقتراب تنفيذ مشروع تخفيض المياه السطحية بتيسير جدة

وأشار المحمدي إلى أن المجلس استعرض ردود الجهات المعنية بخصوص شكاوى حي التيسير، مبينا أن تأكيد أمانة جدة ومن منطلق حرصها تخفيف الضرر على ساكني حي التيسير قيامها بعمل تصميم لتصريف مياه الأمطار بالحي، وتخفيض منسوب المياه السطحية، وتم تأهيل المقاولين لمشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوبها والمشروع في طور الترسية.
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