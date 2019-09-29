معاناة حي الضاحي ببريدة مستمرة مع رفع مياه الصرف

شكاوى السكان
اشتكى سكان حي الضاحي بمدينة بريدة بمنطقة القصيم من تسربات الصرف الصحي التي تسببت في مشاكل صحية عدة وشوّهت البيئة، حيث أكد المواطن عبيد الحربي، أن شبكة الصرف الصحي لم تصل لبعض أجزاء الحي ما تسبب في تسريبات ضايقت السكان، مشيرا إلى أن هذه التسريبات موجودة في مواقع كثيرة تصل إلى مسافة 3 كلم متر داخل الحي، وقال «عملت البلدية عبر مقاولين غرف تفتيش للصرف الصحي منذ 7 سنوات تقريبا». وأضاف «يمر أحيانا ما يقارب الشهر، وتظل المياه راكدة دون شفطها حتى اضطررنا لشفطها على نفقتنا الخاصة».
وتابع «تواصلتُ مع البلدية والمياه لحل مشكلة الصرف الصحي عدة مرات لكن دون جدوى».
غياب الحلول
أكد المواطنان عبدالله العتيبي وعيد الحربي، أنهما وسكان الحي تقدموا بشكاوى رسمية لمدير المياه والصرف الصحي، حيث شرحوا فيها معاناتهم من تسرب مياه الصرف الصحي من أحد المباني المجاورة، وما نتج عن التسرب من وجود بعض الحفر دون حل يذكر.
تأكيدات المياه
الانتهاء من مشروع محطة الرفع
المشروع دخل حيز التنفيذ
1200 مستفيد من المشروع
15 كلم امتداد شبكة المشروع المنفذة
شكاوى الأهالي
3 كلم توغل التشيبات داخل الحي
7 سنوات وغرف التفتيش لم تنتهِ
الغرف صغيرة وتنهار عند هطول الأمطار
البلدية تتأخر في شفط المياه المتسربة
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