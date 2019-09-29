34 طالبا متوسط طلاب الفصل الواحد في المدارس الثانوية بالرياض

نوه المرصد إلى أن المؤشر يقيس كفاية المرافق التعليمية، ويهدف إلى رفع جودة التعليم، ويبلغ المعيار العالمي لعدد الطالب لكل فصل 22، وتختلف إستراتيجيات التعليم على مستوى العالم بمدى تأثير كثافة الفصول على جودة التعليم ومخرجاته من حيث وضع الأولويات. وأضاف «كما أن إستراتيجية الخدمات العامة تعد أحد العناصر الرئيسية للمخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وهي من الآليات التي تهدف إلى منهجية عمل لتنسيق وتحديث ومراقبة الخطط التنفيذية المرحلية للخدمات التعليمية، وذلك ضمن عددٍ من تطور الخدمات التعليمية على مستوى المدينة، وتحديد مستوى توفرها، وتقدير الاحتياج المستقبلي، ورفع الجودة النوعية للمرافق التعليمية».
23.9
متوسط عدد الطلاب للفصل بنين وبنات «التعليم الابتدائي»
24.7
متوسط عدد الطلاب للفصل بنين وبنات «التعليم المتوسط»
33.9
متوسط عدد الطلاب للفصل بنين وبنات «التعليم الثانوي»
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