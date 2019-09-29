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34 طالبا متوسط طلاب الفصل الواحد في المدارس الثانوية بالرياض

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فيما قدّر مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض متوسط عدد الطالب لكل فصل دراسي في مدارس الرياض بـ26 طالبًا لكل فصل لجميع مراحل التعليم «بنين وبنات»، سجَّلت المؤشرات اختلافات على مستوى المراحل الدراسية "بنين وبنات"، حيث يبلغ متوسط عدد الطالب للمرحلة الابتدائية 23.9 طالبا في الفصل، أما المرحلة المتوسطة فبلغ المتوسط 24.7 طالبا في الفصل، بينما سجلت المرحلة الثانوية 33.8 طالبا في الفصل.

نوه المرصد إلى أن المؤشر يقيس كفاية المرافق التعليمية، ويهدف إلى رفع جودة التعليم، ويبلغ المعيار العالمي لعدد الطالب لكل فصل 22، وتختلف إستراتيجيات التعليم على مستوى العالم بمدى تأثير كثافة الفصول على جودة التعليم ومخرجاته من حيث وضع الأولويات. وأضاف «كما أن إستراتيجية الخدمات العامة تعد أحد العناصر الرئيسية للمخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وهي من الآليات التي تهدف إلى منهجية عمل لتنسيق وتحديث ومراقبة الخطط التنفيذية المرحلية للخدمات التعليمية، وذلك ضمن عددٍ من تطور الخدمات التعليمية على مستوى المدينة، وتحديد مستوى توفرها، وتقدير الاحتياج المستقبلي، ورفع الجودة النوعية للمرافق التعليمية».

23.9

متوسط عدد الطلاب للفصل بنين وبنات «التعليم الابتدائي»

24.7

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متوسط عدد الطلاب للفصل بنين وبنات «التعليم المتوسط»

33.9

متوسط عدد الطلاب للفصل بنين وبنات «التعليم الثانوي»


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