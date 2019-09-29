أمطار محايل تغمر الشوارع بالمياه

في الوقت الذي نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، وذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى هطول أمطار على منطقة نجران، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة على محافظة محايل، شملت معظم أرجاء المحافظة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، حيث تسببت الأمطار بسقوط الواجهات الخارجية لعددٍ من المحلات التجارية التي تقع بالقرب من الحزام الدائري، وارتفاع منسوب المياه بالشوارع المحورية، وتدخلت البلدية عبر آلياتها بسحب كميات المياه. وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد أن الدفاع المدني بمحايل باشر بلاغاً عن سقوط واجهة ديكور «كلايدينج» لأحد المحلات التجارية الواقعة على الحزام الدائري بالمحافظة، وكذلك سقوط جزء من سقالة على مركبتين توجد بهما أضرار خفيفة وذلك على إثر الرياح التي صاحبت الأمطار، مبينا أن السقوطين لم يخلفا أي خسائر في الأرواح، مضيفا أن فرق الدفاع المدني عملت على التأكد من عدم وجود خطورة بالموقع وتوثيق الحالة والتنسيق مع الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم التعرض لأخطار الأمطار والسيول خاصةً هذه الأيام التي تشهد تراكمَ سحبٍ متفرقة على بعض مناطق المملكة ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة، لافتا إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات.



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