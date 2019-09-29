عروض للدراجات وتكريم أبناء الشهداء في ختام احتفالات اليوم الوطني

تواصلت احتفالات مناطق ومحافظات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ89، حيث جاءت الفعاليات متعددة ومتنوعة خاصةً في الحد الجنوبي.

14 فعالية ختامية بأحد المسارحة

تَوجت محافظة أحد المسارحة التابعة لمنطقة جازان احتفالاتها باليوم الوطني الـ89، بـ14 فعالية متنوعة، وذلك على شرف محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، في حفل أُقيم بهذه المناسبة بساحة احتفالات وادي خلب بالمحافظة، بحضور رئيس مركز الحكامية ورئيس بلدية المسارحة ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والأعيان. وشهد الاحتفال حضورا جماهيريا كبيرا من الأهالي والزوار، رافعين مشاعر الفخر والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز. واشتمل الحفل على فعاليات متعددة ومتنوعة، ثم توالت فقرات الحفل بالنشيد الوطني والفعاليات والكلمات والفقرات المسرحية والعروض الفنية والقصائد الوطنية والفلكلور الشعبي والألعاب النارية، ثم فقرة شعر الحماسة، والأوبريت الوطني للشاعر مفرح بن صمان، تلا ذلك السهرة الغنائية الوطنية للفنان هشام مدخلي. من جهته، قال محافظ أحد المسارحة عبدالعزيز الريثي لـ«دوت الخليج» «نحتفل بهذه المناسبة لنتوقف عند محطة الذكريات مسترجعين مراحل التأسيس لهذا الكيان العظيم، مستشعرين هذا التحول الذي جعل مملكتنا محط أنظار العالم». من جانبه، قال رئيس بلدية أحد المسارحة سالم آل منيف إن «بلدية المسارحة وجهت بتسخير كافة الإمكانات من أجل إنجاح احتفالات المحافظة بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا عبر إعداد الخطط ومناقشة البرامج وإكمال التجهيزات ومناقشتها مع المحافظة والجهات الأمنية والمشاركة».

احتفالات الريث تُحيي الموروثات الشعبية

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رعى محافظ الريث أحمد موسى أبو قرن الحفل الشعبي لأهالي محافظة الريث شرق جازان، بمناسبة اليوم الوطني 89 الذي نظمته بلدية الريث، بمركز عمود التابع للمحافظة، وسط مشاركة الأهالي، وتكريم ذوي الشهداء. واشتمل الحفل استعراض فيلم وثائقي لتاريخ المملكة الحافل بالإنجازات، وإحياء الموروثات الشعبية التي تتميز بها محافظة الريث الجبلية. من جهته، أكد محافظ الريث أحمد أبو قرن لـ«دوت الخليج» أن ما تعيشه المملكة من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش والطفرة التنموية في مختلف المجالات والإنجازات الوطنية محل فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي. من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة الريث مفرح بن شريف الفيفي أن بلدية الريث سخرت كافة الإمكانات لتهيئة مواقع احتفالات الأهالي باليوم الوطني، مشيرا إلى أن الاستعدادات المبكرة للبلدية لمواكبة الحدث الوطني ساهمت في نجاح حفل الأهالي باليوم الوطني.

أبوعريش تعانق المجد بيوم دوت الخليج

وسط أجواء ممطرة، أُقيم كرنفال وطني بمحافظة أبوعريش احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وسط حضور غفير غطى جنبات ملعب الأمير محمد بن ناصر التعليمي بأبوعريش، للمرة الأولى منذ 20 عامًا. ورسمت احتفالات أبوعريش ومركز وادي جازان الفرحة على مُحيا جميع أطياف المجتمع، وأكدت التلاحم الكبير بين القيادة والشعب، وتكاتف مسؤولي ومواطني المحافظة، بعد تجهيزات استمرت أكثر من 30 يوما. وشملت الاحتفالات كرنفالات وطنية والنشيد الوطني وكلمة الأهالي ومسيرة المشايخ والعرائف وعمد القبائل ومسيرة للمركبات الحكومية، إلى جانب مسيرات للسيارات المعدلة والخيالة والدراجات النارية والهوائية، وذلك من مدخل المحافظة الغربي وصولاً إلى مقر الحفل، إضافة إلى أوبريت وطني بعنوان «سلالة المجد» من أداء فناني المحافظة، ورفع اللوحات الوطنية، والألعاب النارية. من جهته، أكد محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني أن اليوم الوطني ترجمة صادقة تجسدها وتعكسها الممارسات اليومية في كافة المجالات منها ممارسة الأعمال التي تقوم على الصدق والإخلاص والتفاني من أجل رفعة دوت الخليج.