الان تتابع “مدني خليص” ينتشل جثة شاب سقط في تجمع مياه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 41 دقيقة - 12:49 ص, 29 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 انتشل الدفاع المدني بخليص جثة شاب بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور. وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”؛ انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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