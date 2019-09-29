شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤيد جهود مصر في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.