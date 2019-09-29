، المملكة والصقور.. إرث حضاري وعراقة تحلق فوق هام السحاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "معرض الصقور والصيد السعودي" يستقبل أكثر من 170 ألف زائر على مدار 5 أيام

في الثقافة العربية أسماء لحيوانات وطيور بعينها، رسخت في الذاكرة الجمعية للمنطقة العربية، وفي جزيرة العرب على وجه الخصوص. فمع أن الجواد العربي حظي بالمنزلة الأرفع سابحًا فوق الفيافي والقفار إلا أن الصقر لم يقل عنه منزلة وتكريمًا لدى العربي الذي صاحبه محلقًا يجوب به ومعه ذلك الفضاء.

وللصقر أفردت لغة العرب الكثير من الأسماء، وأطرى خصاله شعراؤهم في الكثير من القصائد. ولشدة إعجابهم بنبله وخصاله أطلق الكثيرون منهم اسمه على أبنائهم، وتطورت العلاقة به مع مرور الزمن من مجرد استخدامه في الصيد "القنص" أو "المقناص" إلى هواية تربيته والعناية به وتدريبه، وهي هواية يعتز بها ممارسوها، بل أصبحت لدى بعضهم حرفة، تدر عليهم الكثير من الأموال.

واهتمت السعودية بالصقور مبكرًا؛ إذ تعد هواية تربية الصقور موروثًا ثقافيًّا عريقًا، يتوارثه الناس جيلاً بعد جيل. كما انضمت السعودية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصقور من الانقراض وحماية الطيور المهاجرة.

اهتمام السعودية بالصقور

وأولت السعودية ذلك الإرث الحضاري اهتمامًا كبيرًا منذ زمن طويل. واستكمالاً لهذا الدور الريادي جاء الأمر الملكي بإنشاء نادي الصقور في السعودية بتاريخ 26/ 10/ 1438هـ، الموافق 20/ 7/ 2017م، بهدف إيجاد رابطة تجمع هواة تربية الصقور نظرًا لأهمية رعايتها وارتباطها بتراثنا وثقافتنا.

وبدوره، دشّن النادي مبادرات وفعاليات عدة، منها معرض الصقور والصيد السعودي، الذي شهد العام الماضي نجاحًا كبيرًا، وحضورًا جماهيريًّا واسعًا؛ إذ استقبل أكثر من 170 ألف زائر على مدار 5 أيام، بمشاركة 250 جهة عارضة محلية ودولية، تمثل 20 دولة. ولبّى شغف الهواة من خلال جنباته وواحاته المبهرة، إضافة إلى تنظيم النادي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى.

وحقق المهرجان نجاحات كبيرة، وسجل رقمًا قياسيًّا بعدد الصقور المشاركة في مسابقاته؛ إذ بلغ عدد الصقور المشاركة 1723 صقرًا؛ ليدخل المهرجان موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

مميزات الطبيعة السعودية

حبا الله السعودية بموقع جغرافي، يمثل نقطة اتصال بين قارات ثلاث. ويضم تكوينها الجيولوجي إقليمين من الأقاليم الثمانية المعروفة، هما: الإقليم الأوروبي الآسيوي، والإقليم الإفريقي الاستوائي؛ وهو ما أهّلها لامتلاك مكونات بيئية، استقطبت كمًّا وفيرًا من الحيوانات والطيور في بيئتَيْها البحرية والبرية؛ فقد اكتُشفت آثار للصقور في الجزيرة العربية، تجاوز عمرها 9 آلاف سنة قبل الميلاد، في منطقة تقع بين محافظتَي تثليث ووادي الدواسر.

وحرصًا من السعودية على موروث الصيد بالصقور فقد دعمت اقتراح اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 16 نوفمبر 2010م؛ بهدف تسجيل هواية الصيد بالصقور على لائحة التراث العالمي غير المادي. وجرى اعتماد هذا التسجيل؛ ليسهم -بلا شك- في رؤية أفضل لهذا الإرث الثقافي غير المادي، وإبراز أهميته، ويشجع الحوار الذي يحترم التنوع الثقافي للشعوب.

العهد الزاهر للملك سلمان

في الـ 20 من شهر يوليو 2017م أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بإنشاء "نادي الصقور" نظير ارتباط الصقر بتاريخنا، وتراثنا، وثقافتنا. كما أمر - أيده الله - في ذلك السياق بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشرفًا عامًّا على النادي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيسًا لمجلس إدارة النادي.

وجاء الأمر الملكي بإنشاء نادٍ للصقور، وإشراف سمو ولي العهد عليه، في الوقت الذي تعاني فيه الصقور تدهور أعدادها على مستوى العالم، خاصة صقور الصيد البرية المسجلة في السعودية، سواء المهاجرة أو المقيمة. ولمواجهة التحديات الكبيرة للمحافظة على الأنواع البرية المحلية التي بدأت بالتناقص بشكل كبير.

تطلعات نادي الصقور

ويهدف نادي الصقور للمحافظة على التراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور، وتنفيذ الكثير من الفعاليات والأنشطة للتوعية والتدريب والبحوث وبرامج العمل من أجل حماية الصقور، بما يسهم في ازدهار هواية الصيد؛ لتبقى إرثًا تتوارثه الأجيال؛ وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

ويعبِّر نادي الصقور عن تاريخ وحضارة الآباء والأجداد الذين عاشوا على الجزيرة العربية عبر حضارات عريقة متنوعة.. وسيجمع الصقارين في السعودية، ويوحِّد جهودهم، ويضبط عملية الصيد، فضلاً عن إتاحة الفرصة لمعرفة الأوضاع الصحية للصقور ومتابعتها، وحفظ بعض سلالاتها من الانقراض، مثل: الصقر الحر الذي يعتد به العرب كثيرًا. وكذلك توظيف الصقارين في مختلف مناطق السعودية، خاصة في المناطق التي يعرف فيها وجود الصقور، مع إقامة محميات صيد للصقور؛ لتكون عامل جذب سياحي للصقارين خلال موسم الصيد.