، تغيير منهج لغة الحاسبات بجامعة بيشة دون سابق إنذار يربك الدارسات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجامعة تدافع عن موقفها: اللغة الإنجليزية هي المعتمدة للتدريس في الكلية

فوجئت طالبات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة بيشة هذا الفصل الدراسي بتغيير نظام المقررات من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية دون سابق إنذار، أو إشعارهن بذلك، بالرغم من أن منهجهن على مدار دراستهن بالكلية السنوات الماضية باللغة العربية، وسط تخوفهن من تدني مستواهن الدراسي وتحصيلهن العلمي بسبب هذا التغيير المفاجئ.

وتلقت "الخليج 365" العديد من الشكاوى من أولياء أمور طالبات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، يبدون تذمرهم واستياءهم من تغيير دراسة بناتهم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أن الطالبات قد التحقن بهذه الكلية وهن على علم بأنها تدرس باللغة العربية، وليس اللغة الإنجليزية، وأمضين مستويات عدة على منهجهن، لكن تم تغييره هذا العام. متسائلين: لماذا لم يبدأ القرار بالمستجدَّات في الكلية؟ وهذا الحل الأنسب.

من جانبها، بيّنت جامعة بيشة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اللغة الإنجليزية هي المعتمدة لتدريس مقررات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات وفقًا للخطة الأكاديمية الجديدة المعمول بها منذ سنتين تماشيًا مع معايير الاعتماد الأكاديمي. علمًا بأن ذلك لا يشمل الطالبات الخريجات لاستكمال مقرراتهن وفق الخطة الأكاديمية السابقة.