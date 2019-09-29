محمد بن مسعود - الدمام - انتشل الدفاع المدني بخليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور. وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"؛ انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 12:29 AM Advertisements "مدني خليص" ينتشل جثة شاب بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور "مدني خليص" ينتشل جثة شاب بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور انتشل الدفاع المدني بخليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور. وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"؛ انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. الكلمات المفتاحية ، "مدني خليص" ينتشل جثة شاب بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور ،

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