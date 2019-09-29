، "الخليج 365" في أسبوع: تغريدات الملك تزيِّن احتفالات اليوم الوطني.. ولقاء إعلامي مرتقب مع ولي العهد ،

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شهدت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي احتفالات اليوم الوطني في كل المدن والمحافظات والقرى والمراكز، وقد واكبت "الخليج 365" هذا الحدث التاريخي والمهم من خلال تخصيص مساحة لنشر الاحتفالات، كما عملت على عددٍ من المواد الصحفية عن حياة الملك عبدالعزيز وسلسلة من الأحداث المهمة في تاريخ هذا الوطن، وغرد بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ
كما نشرت الصحيفة خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية والعالمية، وفي هذا التقرير ترصد لكم "الخليج 365" أبرز أحداث الأسبوع الماضي، ومنها الحوار المرتقب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظه الله ـ ، الذي ستبثه قناة CBS استعداد المحكمة الجزائية المتخصصة قريبًا النطق بالحكم الابتدائي ضد خلية إرهابية مكونة من 14 إرهابيًا.
تغريدة الملك :
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عز وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده."
https://sabq.org/Wfgn3T
اللقاء المرتقب مع ولي العهد
أجرت قناة CBS الإخبارية خلال برنامجها 60 دقيقة حوارًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسيُذاع الحوار غدًا الأحد 29 سبتمبر.
https://sabq.org/kjLwpX
14 إرهابيًا بانتظار النطق بالحكم:
تستعد المحكمة الجزائية المتخصصة قريبًا النطق بالحكم الابتدائي ضد خلية إرهابية مكونة من 14 إرهابيًا (12 سعوديًا وسوري وسوداني) متهمين بالتورط باغتيال رجلي أمن في عام 1436، والشروع في استهداف ضابط كبير.
https://sabq.org/dYCTQS
للمنشآت الصناعية : الدولة تتحمل مقابل العمالة الوافدة
قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك ابتداءً من 1 / 10/ 2019م.
https://sabq.org/q4kh9m
أصغر سعودي يحقق ميدالية في بطولة للمبارزة بأمريكا
حقق أصغر وأول سعودي ميدالية بالبطولة (Fairfax challenge)الدولية للمبارزة والمقامة في (ولاية فرجينيا)، والتي تعد أضخم وأقوى مسابقة لهذه اللعبة تحت الـ 8 سنوات ويشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.
https://sabq.org/FdXzgJ
ضوابط تطبيق لائحة الذوق العام
أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي دخلت حيز النفاذ في السعودية، وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقَب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3000 ريال.
https://sabq.org/vB68ps
بعد انتشار فيديو معذبة الطفلة
بعد تداول مقطع لرجل يعنف طفلته الصغيرة، ويضربها محاولاً إجبارها على الوقوف، خرج الرجل نفسه في مقطع فيديو ليعتذر عما أقدم عليه، فيما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض القبض على معذب عليه، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
https://sabq.org/PcGdrj
https://sabq.org/nM3yjz
الجبير: إيران تحارب السعودية قبل 40 سنة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن إيران تحارب المملكة العربية السعودية من 40 سنةً منذ قيام ثورة الخميني عن طريق اقتحام سفاراتنا واغتيال دبلوماسينا وتفجير منشآتنا مثل تفجير أبراج الخبر عام 1996 والإساءة للحج والحجاج أواخر الثمانينيات وزرع خلايا تقوم بعمليات تخريبية في المملكة والكويت والبحرين ودول أخرى وكذلك تحاربنا عن طريق تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم ضد المدنيين في المملكة.
https://sabq.org/F8K4LH
السعودية تنجح في تحرير مواطن من سجون الحوثي
نجحت السلطات الأمنية السعودية في استعادة مواطن مدني، احتجزته ميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية، وأعادته للسعودية وتفصيلاً، تمكنت السلطات من تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام وكانت أسرة المواطن "الذروي" في استقبال ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.
https://sabq.org/DJZ2rq
"الجبير": السعودية ستتعامل مع الاعتداءات على منشآتها النفطية في الوقت المناسب
أكد عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، أن السعودية تحقق بكل جدية وتتشاور مع كل الأطراف، وسوف تعمل بكل دقة وعناية، وستصل إلى الخيارات المناسبة للرد على الاعتداءات ضد المنشآت النفطية في بقيق وخريص. مشيرًا إلى أن التحقيق سيتم أولاً، وسوف تواصل السعودية كل المشاورات مع أصدقائها وحلفائها؛ إذ إن هذا السلوك مرفوض ومستنكر، وطريقة تعامل السعودية معه سوف تعلَن في الوقت المناسب.
https://sabq.org/kC4yQq
"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين"
أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
https://sabq.org/Hyxrbf
أمريكا تعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران وكان قد أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، عزم الولايات المتحدة مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، وشدد على أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد أسهم في ردع النظام الإيراني.
https://sabq.org/sLKFYN
جانب من تغطية "الخليج 365" لليوم الوطني
خصصت صحيفة "الخليج 365" الأسبوع الماضي مساحة لتغطية فعاليات لليوم الوطني الـ 89 ، كما نشرت مواد صحفية عن حياة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله الأوفياء وقصة دخوله الرياض ـ حيث نشرتها "الخليج 365" عن أحد أبطالها الذين شاركوا مع المؤسس، حيث يندر تسجيل مثلها في مصادر التاريخ إذ يسرد تفاصيل المحادثات أثناء رحلة البناء الأولى، بلهجته العامية وفي هذه الروابط جانب من تغطية الصحيفة:
اقرأ.. قصة دخول الملك عبد العزيز الرياض بلهجة من رواها
https://sabq.org/8LGTPk
تعرَّف على سيرة "الهزاني" أحد رجال الملك عبدالعزيز.. صاحب الرأي و"راعي المرشومة"
https://sabq.org/hy85zD
أثار في العرب روح التحرر.. كيف رأى المستشرقون والكُتّاب بطولات الملك عبدالعزيز؟
https://sabq.org/Ds2qyb
أثار في العرب روح التحرر.. كيف رأى المستشرقون والكُتّاب بطولات الملك عبدالعزيز؟
https://sabq.org/KXnLBW
بعد إعلانها بـ10 أشهر .. ماذا قال "المؤسس" لعباس العقاد عن الجامعة العربية؟
https://sabq.org/JSLZVY
"ابن دحيّم" الفارس الذي أنشد في المؤسس: نجد شامت لأبو تركي وأخذها شيخنا
https://sabq.org/z6WCFc
مواقف للملك المؤسس يرويها "بن قعبوب".. "بيارق" معركة "السبلة" وبئر "القزاز"
https://sabq.org/8tNTBy
يوميات توحيد المملكة .. كيف استُقبل الملك عبدالعزيز عند دخوله مكة بعد فتحها؟
https://sabq.org/J3dsh8
دعوة عجوز ورؤية شاب .. كيف استجاب المؤسس وولي العهد لتحديات المرحلة؟
https://sabq.org/X48GtN
يوميات توحيد المملكة .. حامية المدينة تسلمها لجيش "المؤسِّس" رغماً عن حاكم الحجاز
https://sabq.org/b3h7Dc
أقوال خلّدها التاريخ عنه.. ماذا قال "المؤسس" عن الشعب السعودي وقضاء مصالحه؟
https://sabq.org/njCzvX
يوميات توحيد المملكة.. ما الأجواء الدبلوماسية والشعبية المصاحبة لدخول "المؤسس" جدة بعد فتحها؟
https://sabq.org/TFtY6k
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 12:15 AM
الدولة تتحمل مقابل العمالة الوافدة.. وسلسلة من الأحداث المحلية والعالمية
شهدت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي احتفالات اليوم الوطني في كل المدن والمحافظات والقرى والمراكز، وقد واكبت "الخليج 365" هذا الحدث التاريخي والمهم من خلال تخصيص مساحة لنشر الاحتفالات، كما عملت على عددٍ من المواد الصحفية عن حياة الملك عبدالعزيز وسلسلة من الأحداث المهمة في تاريخ هذا الوطن، وغرد بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ
كما نشرت الصحيفة خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المحلية والعالمية، وفي هذا التقرير ترصد لكم "الخليج 365" أبرز أحداث الأسبوع الماضي، ومنها الحوار المرتقب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظه الله ـ ، الذي ستبثه قناة CBS استعداد المحكمة الجزائية المتخصصة قريبًا النطق بالحكم الابتدائي ضد خلية إرهابية مكونة من 14 إرهابيًا.
تغريدة الملك :
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عز وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده."
https://sabq.org/Wfgn3T
اللقاء المرتقب مع ولي العهد
أجرت قناة CBS الإخبارية خلال برنامجها 60 دقيقة حوارًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسيُذاع الحوار غدًا الأحد 29 سبتمبر.
https://sabq.org/kjLwpX
14 إرهابيًا بانتظار النطق بالحكم:
تستعد المحكمة الجزائية المتخصصة قريبًا النطق بالحكم الابتدائي ضد خلية إرهابية مكونة من 14 إرهابيًا (12 سعوديًا وسوري وسوداني) متهمين بالتورط باغتيال رجلي أمن في عام 1436، والشروع في استهداف ضابط كبير.
https://sabq.org/dYCTQS
للمنشآت الصناعية : الدولة تتحمل مقابل العمالة الوافدة
قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك ابتداءً من 1 / 10/ 2019م.
https://sabq.org/q4kh9m
أصغر سعودي يحقق ميدالية في بطولة للمبارزة بأمريكا
حقق أصغر وأول سعودي ميدالية بالبطولة (Fairfax challenge)الدولية للمبارزة والمقامة في (ولاية فرجينيا)، والتي تعد أضخم وأقوى مسابقة لهذه اللعبة تحت الـ 8 سنوات ويشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.
https://sabq.org/FdXzgJ
ضوابط تطبيق لائحة الذوق العام
أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي دخلت حيز النفاذ في السعودية، وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقَب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3000 ريال.
https://sabq.org/vB68ps
بعد انتشار فيديو معذبة الطفلة
بعد تداول مقطع لرجل يعنف طفلته الصغيرة، ويضربها محاولاً إجبارها على الوقوف، خرج الرجل نفسه في مقطع فيديو ليعتذر عما أقدم عليه، فيما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض القبض على معذب عليه، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
https://sabq.org/PcGdrj
https://sabq.org/nM3yjz
الجبير: إيران تحارب السعودية قبل 40 سنة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن إيران تحارب المملكة العربية السعودية من 40 سنةً منذ قيام ثورة الخميني عن طريق اقتحام سفاراتنا واغتيال دبلوماسينا وتفجير منشآتنا مثل تفجير أبراج الخبر عام 1996 والإساءة للحج والحجاج أواخر الثمانينيات وزرع خلايا تقوم بعمليات تخريبية في المملكة والكويت والبحرين ودول أخرى وكذلك تحاربنا عن طريق تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم ضد المدنيين في المملكة.
https://sabq.org/F8K4LH
السعودية تنجح في تحرير مواطن من سجون الحوثي
نجحت السلطات الأمنية السعودية في استعادة مواطن مدني، احتجزته ميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية، وأعادته للسعودية وتفصيلاً، تمكنت السلطات من تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام وكانت أسرة المواطن "الذروي" في استقبال ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.
https://sabq.org/DJZ2rq
"الجبير": السعودية ستتعامل مع الاعتداءات على منشآتها النفطية في الوقت المناسب
أكد عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، أن السعودية تحقق بكل جدية وتتشاور مع كل الأطراف، وسوف تعمل بكل دقة وعناية، وستصل إلى الخيارات المناسبة للرد على الاعتداءات ضد المنشآت النفطية في بقيق وخريص. مشيرًا إلى أن التحقيق سيتم أولاً، وسوف تواصل السعودية كل المشاورات مع أصدقائها وحلفائها؛ إذ إن هذا السلوك مرفوض ومستنكر، وطريقة تعامل السعودية معه سوف تعلَن في الوقت المناسب.
https://sabq.org/kC4yQq
"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين"
أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
https://sabq.org/Hyxrbf
أمريكا تعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران وكان قد أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، عزم الولايات المتحدة مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، وشدد على أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد أسهم في ردع النظام الإيراني.
https://sabq.org/sLKFYN
جانب من تغطية "الخليج 365" لليوم الوطني
خصصت صحيفة "الخليج 365" الأسبوع الماضي مساحة لتغطية فعاليات لليوم الوطني الـ 89 ، كما نشرت مواد صحفية عن حياة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله الأوفياء وقصة دخوله الرياض ـ حيث نشرتها "الخليج 365" عن أحد أبطالها الذين شاركوا مع المؤسس، حيث يندر تسجيل مثلها في مصادر التاريخ إذ يسرد تفاصيل المحادثات أثناء رحلة البناء الأولى، بلهجته العامية وفي هذه الروابط جانب من تغطية الصحيفة:
اقرأ.. قصة دخول الملك عبد العزيز الرياض بلهجة من رواها
https://sabq.org/8LGTPk
تعرَّف على سيرة "الهزاني" أحد رجال الملك عبدالعزيز.. صاحب الرأي و"راعي المرشومة"
https://sabq.org/hy85zD
أثار في العرب روح التحرر.. كيف رأى المستشرقون والكُتّاب بطولات الملك عبدالعزيز؟
https://sabq.org/Ds2qyb
أثار في العرب روح التحرر.. كيف رأى المستشرقون والكُتّاب بطولات الملك عبدالعزيز؟
https://sabq.org/KXnLBW
بعد إعلانها بـ10 أشهر .. ماذا قال "المؤسس" لعباس العقاد عن الجامعة العربية؟
https://sabq.org/JSLZVY
"ابن دحيّم" الفارس الذي أنشد في المؤسس: نجد شامت لأبو تركي وأخذها شيخنا
https://sabq.org/z6WCFc
مواقف للملك المؤسس يرويها "بن قعبوب".. "بيارق" معركة "السبلة" وبئر "القزاز"
https://sabq.org/8tNTBy
يوميات توحيد المملكة .. كيف استُقبل الملك عبدالعزيز عند دخوله مكة بعد فتحها؟
https://sabq.org/J3dsh8
دعوة عجوز ورؤية شاب .. كيف استجاب المؤسس وولي العهد لتحديات المرحلة؟
https://sabq.org/X48GtN
يوميات توحيد المملكة .. حامية المدينة تسلمها لجيش "المؤسِّس" رغماً عن حاكم الحجاز
https://sabq.org/b3h7Dc
أقوال خلّدها التاريخ عنه.. ماذا قال "المؤسس" عن الشعب السعودي وقضاء مصالحه؟
https://sabq.org/njCzvX
يوميات توحيد المملكة.. ما الأجواء الدبلوماسية والشعبية المصاحبة لدخول "المؤسس" جدة بعد فتحها؟
https://sabq.org/TFtY6k
، "الخليج 365" في أسبوع: تغريدات الملك تزيِّن احتفالات اليوم الوطني.. ولقاء إعلامي مرتقب مع ولي العهد ،
المصدر : الخليج 365
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