السعودية | مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تعبر عن تأييدها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر في سبيل مكافحة الإرهاب وتؤكد تضامنها ومؤازرتها لمصر في حربها على الإرهاب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:04 صباحًا, 29 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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