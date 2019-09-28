وزير الخارجية الإماراتي: الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوك طهران

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوك طهران.

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وقال الوزير الإماراتي في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، داعيًا طهران إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار.

وقال عبدالله بن زايد: إن الإمارات ستواصل جهودنا لإنقاذ اليمن من أزمته والتصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية.