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وزير الخارجية الإماراتي: الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوك طهران
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوك طهران.
وقال الوزير الإماراتي في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، داعيًا طهران إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار.
وقال عبدالله بن زايد: إن الإمارات ستواصل جهودنا لإنقاذ اليمن من أزمته والتصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
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