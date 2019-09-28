شكرا لقرائتكم فيديو يكشف ملامح المؤامرة القطرية التركية لاستغلال ذكرى وفاة خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-28 فيديو يكشف ملامح المؤامرة القطرية التركية لاستغلال ذكرى وفاة خاشقجي من خلال أقلام مأجورة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت مصادر إعلامية عن وجود مؤامرة قطرية تركية للنيل من المملكة، ‎تزامنًا مع قرب مرور الذكرى الأولى لوفاة متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي. وتسعى قطر وتركيا إلى استثمار تلك الحادثة بهدف زيادة الضغط على المملكة من خلال عمليات تنسيقية مع عدد واسع من الإعلاميين، سواء المقيمين على أراضي تركيا أو بعض الصحفيين الأمريكيين المستفيدين من أموال التبرعات التي تنفقها قطر بسخاء داخل الولايات المتحدة.







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