فيديو.. أول سائح صيني يصل الرياض بعد تفعيل التأشيرة السياحية

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل إلى الرياض، اليوم، أول سائح صيني قادمًا من دبي بعد تفعيل التأشيرة السياحية، حيث أظهر مقطع فيديو متداول السائح وهو ينهي إجراءات الدخول من مطار الملك خالد في الرياض.

وكانت المملكة بدأت اعتبارًا من اليوم السبت، تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية التي أقرت ضوابطها يوم أمس الجمعة.

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وتبلغ مدة صلاحية التأشيرة السياحية التي يتم تطبيقها للمرة الأولى 360 يومًا من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يومًا لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.

وبحسب الضوابط التي تم إعلانها يمكن للسائح الحصول على التأشيرة عبر 3 طرق هي: